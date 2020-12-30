أزمة كورونا.. بايدن: سنخسر عشرات آلاف الأرواح خلال الأشهر القادمة

2020/12/30 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة كورونا..بايدن: سنخسرآلاف الأرواح خلال الأشهر القادمة

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