حكايات الزمن الضائع لعبدالواحد لؤلؤة.. سيرة عراقية لأحداث بلا أسماء

2020/12/30 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- الزمان صدر في بيروت وعمان عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر هذا الشهر كتاب جديد للباحث والناقد والاكاديمي العراقي الدكتور عبد الواحد لؤلؤة تحت عنوان “حكايات الزمن الضائع”.يقول الدكتور لؤلؤة في تعريفه لهذا الكتاب، إنه ليست رواية إنما “كلمات تستعيد ما يُغري بتسميته زمان الوصل، على ما كان في ماضينا القريب من منغصات […]

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