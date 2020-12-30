ناطحات سحاب من الإسفنج وبطاريات من الفاكهة !!

2020/12/30 | 01:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} على الرغم مما تحدثه أيدي البشر من إضرار بالمناخ والطبيعة بوجه عام، فإن الطبيعة لا تبخل علينا بإلهامنا بحلول غير تقليدية لهذه المشكلات.

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