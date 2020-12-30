2020/12/30 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مسؤولون في ولاية كولورادو الأميركية، الثلاثاء، عن أول حالة معروفة في الولايات المتحدة لشخص مصاب بفيروس كورونا في طفرته الجديدة والذي انتشر في الآونة الأخيرة بسرعة في معظم أنحاء المملكة المتحدة وأدى إلى إغلاق معظم جنوب إنكلترا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).