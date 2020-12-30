رواية تحت عنوان مدام بوفاري لجوستاف فلوبير كصرخة ضد التخلف الذي عاشته فرنسا في القرن 19. - حسن ابراهيمي

2020/12/30 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي في سياق التطور التاريخي الذي عرفته فرنسا في القرن 19 ظهرت رواية مدام بوفاري للكاتب الفرنسي جوستاف فلوبير ,والتي عرت على التخلف الذي عاشته فرنسا في القرن 19.



ومن أجل ذلك ركزت الرواية على ابراز مظاهر هذا التخلف من خلال سرد الأحداث حول أهم مكون من مكونات وسائل الانتاج السائدة في فرنسا أنداك,ويتعلق الأمر بالفلاحة ,وما يتصل بها من وصف ......





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