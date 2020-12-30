2020/12/30 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أبو_الحسن_سلام حيرة البحث العلمي في فن التمثيل تتناظر صياغة البحث العلمي في فنون المسرح من حيث تنسيق الركائز الاساسية التي تؤسس عليها الخطة ؛ فلكل بحث مقدمة للتعريف بموضوع البحث وضرورته والهدف من اجرائه.



ولكل بحث إشكالية يتبين منها طبيعة القضايا المشتركة او الملتبسة حول الموضوع الذي يتوجه اليه العنوان الذي اختير للبحث باعتباره معبرا عن الإشكالية التي تتمثل في منظومة المشك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيرة الباحث المسرحي في فن التمثيل - أبو الحسن سلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيرة الباحث المسرحي في فن التمثيل - أبو الحسن سلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).