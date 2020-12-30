طهران تتعهد باستئناف ضخ الغاز الى بغداد بشكل عاجل

2020/12/30 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أحمد عبد ربه

تعهدت الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل الى العراق، الذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية.

وبحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان والوفد المرافق له في بغداد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك.

ونقل رئيس الوفد الإيراني تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية حسن روحاني إلى رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بالمضي قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن دعم خطواته الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون.

كما نقل اردکانیان تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية.

وناقش وزير الطاقة الايراني مع وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش قضية الكهرباء والطاقة.

وبحث الجانبان التعاون الإيراني العراقي في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ابرزها التحضيرات لانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قريبا في طهران.

كما التقى أردكانيان محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف وبحث معه تسديد بغداد لمستحقات تصدير الكهرباء والغاز الايراني الى العراق.

الى ذلك، استعرض وزير التجارة، علاء أحمد الجبوري، مع وزير الطاقة الإيراني، تعزيز العلاقات والتعاون في المجال

التجاري.

وجرى خلال اللقاء تداول عقد اجتماع تمهيدي للجنة العراقية الإيرانية المشتركة، ومناقشة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وإجراء مفاوضات بشأن توقيع مشروع الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين

البلدين.

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