«الصباح» الأفضل و «العراقية» الأولى في تغطية كورونا

2020/12/30 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد اسماعيل

اختيرت «الصباح» أفضل جريدة، وتلفزيون «العراقية» من شبكة الإعلام العراقي أفضل قناة غطت جائحة كورونا، بشهادة عينات مفتوحة من القراء، في استفتاءٍ نظمه طلبة الدكتوراه في قسم العلاقات العامة بكلية إعلام جامعة بغداد.

جاء ذلك خلال حفل إعلان نتائج الاستطلاع السنوي السادس، لأفضل أداء إعلامي في العراق 2020 بين المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، وذلك في العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، على قاعة الكلية في الجادريَّة.

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