2020/12/30 | 03:10 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. بدء مراسم إحياء ذكرى قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/30 | 03:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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