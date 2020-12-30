2020/12/30 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام النظام السوري: الدفاعات الجوية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" في أجواء دمشق

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