الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارة إسرائيلية في محيط دمشق

2020/12/30 | 03:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

تصدت الدفاعات الجوية السورية لغارة إسرائيلية في محيط دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية "تتصدى لعدوان إسرائيلي" في محيط العاصمة دمشق.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق الغربي".

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