الخزانة الأميركية: بدء إرسال شيكات التحفيز الاقتصادي إلى الأميركيين

2020/12/30 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، الثلاثاء، إن الهيئة التي يقوم عليها بدأت ضخ المبالغ المخصصة لإغاثة الأميركيين في خضم جائحة كورونا.

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