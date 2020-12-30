عن المحاجر والمحابر - سعود سالم


عن المحاجر والمحابر - سعود سالم
2020/12/30 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم يترنح العار على الرصيف  -;-بادرة معتمة الوميض  -;-متدثرة بكآبة الخريف -;-فكرة ميتة -;-جثة مجففة  -;-على حافة الزمن  -;-غبار ورماد  -;-أجيج  -;-الحديد والإسمنت  -;-لهب  -;-ينهش برودة العناصر -;-نهم  -;-ينخر صلابة المفاصل  -;-يفجر الغضب -;-في العيون والمحاجر -;-ينتفض إبليس -;-ينفخ في المجا ......

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