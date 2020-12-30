2020/12/30 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#سعود_سالم يترنح العار على الرصيف
-;-بادرة معتمة الوميض
-;-متدثرة بكآبة الخريف
-;-فكرة ميتة
-;-جثة مجففة
-;-على حافة الزمن
-;-غبار ورماد
-;-أجيج
-;-الحديد والإسمنت
-;-لهب
-;-ينهش برودة العناصر
-;-نهم
-;-ينخر صلابة المفاصل
-;-يفجر الغضب
-;-في العيون والمحاجر
-;-ينتفض إبليس
-;-ينفخ في المجا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن المحاجر والمحابر - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعود_سالم يترنح العار على الرصيف
-;-بادرة معتمة الوميض
-;-متدثرة بكآبة الخريف
-;-فكرة ميتة
-;-جثة مجففة
-;-على حافة الزمن
-;-غبار ورماد
-;-أجيج
-;-الحديد والإسمنت
-;-لهب
-;-ينهش برودة العناصر
-;-نهم
-;-ينخر صلابة المفاصل
-;-يفجر الغضب
-;-في العيون والمحاجر
-;-ينتفض إبليس
-;-ينفخ في المجا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن المحاجر والمحابر - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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