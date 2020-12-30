2020/12/30 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم يترنح العار على الرصيف -;-بادرة معتمة الوميض -;-متدثرة بكآبة الخريف -;-فكرة ميتة -;-جثة مجففة -;-على حافة الزمن -;-غبار ورماد -;-أجيج -;-الحديد والإسمنت -;-لهب -;-ينهش برودة العناصر -;-نهم -;-ينخر صلابة المفاصل -;-يفجر الغضب -;-في العيون والمحاجر -;-ينتفض إبليس -;-ينفخ في المجا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن المحاجر والمحابر - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن المحاجر والمحابر - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).