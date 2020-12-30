عام الوباء يمضي.. وأخر يأتي بالعلاج.. وعسانا نجد العلاج لجراحات أوطاننا - فواد الكنجي

2020/12/30 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي عام يمضي وحصاده لم يكن ألا أوراق خريف ذابلة؛ عام وباء استثنائي عشناه بكل تفاصيل الزمن؛ بثواني..



ولحظات..



ودقائق..



وساعات..



وأيام..



وأسابيع..



وأشهر، حفر في دواخلنا تفاصيل مؤلمة عشناها بين الإغلاق العام..



والحجر المنزلي..



وارتداء كمامة الوجه المقيت، وها في هذه الفواصل من اللحظات لنهاية العام2020 وبداية العام الجديد 2021؛ نقف نتأمل..



نتذكر..



أننا في هذه اللحظات نستقبل العام الجديد و نودع ما مر بنا ف ......





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