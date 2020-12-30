الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لثلاثة آلاف قنبلة ذكية للسعودية

2020/12/30 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لثلاثة آلاف ذخيرة دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليار دولار.

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