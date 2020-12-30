مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين بقصف اسرائيلي قرب دمشق 

2020/12/30 | 06:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق-(أ ف ب) – قتل جندي سوري وأصيب ثلاثة آخرين الأربعاء جراء قصف اسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً قرب دمشق، وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري.وذكر المصدر، وفق ما نقل الاعلام الرسمي السوري، أنّه “في تمام الساعة الواحدة والنصف (22:30 ت غ) من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من […]

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