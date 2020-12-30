"غرف عازلة للصوت ومنع للكاميرات".. حفل نيمار السري وسط كورونا يثير الجدل

2020/12/30 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر النجم البرازيلي، نيمار، العناوين مجددا ليس لابداعاته في ملاعب كرة القدم، بل بسبب التقارير التي تتحدث عن استضافة مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي لحفلة ضخمة ليلة رأس السنة رغم القيود المفروضة في البرازيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي مزاعم نفاها محاموه.

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