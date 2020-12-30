رئيس السلطة القضائية : اميركا مصداق بارز لارهاب الدولة

2020/12/30 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس السلطة القضائية في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي اننا نعتبر الولايات المتحدة اليوم مصداقا بارزا لإرهاب الدولة....

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