أرقامها غير دقيقة.. البرلمان ينتقد الموازنة ويعتزم التعديل عليها

2020/12/30 | 07:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتقد مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، لكون ارقامها غير دقيقة.

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