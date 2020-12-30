الصين تصدر أحكاما بالسجن على نشطاء حاولوا الهرب من هونغ كونغ

2020/12/30 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة غلوبال تايمز الأربعاء أن السلطات الصينية ألقت القبض على 12 من النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ وزعمت أنهم كانوا بصدد عبور الحدود بصفة غير قانونية.

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