شاهد.. تلعفر تحيي ذكرى قادة النصر سليماني والمهندس

2020/12/30 | 07:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلعفر (العالم) 2020.12.30 – أحيا أهالي قضاء تلعفر شمالي العراق الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما بم...

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