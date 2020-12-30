ميسان.. استئناف العمل بمد أنابيب الخام في حقل الحلفاية

2020/12/30 | 07:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان: الفرات نيوز} استأنفت الشركات المقاولة ضمن مشاريع شعبة التشييد في قسم المنشآت السطحية في حقل الحلفاية تنفيذ ثمانية مشاريع لانشاء انابيب نفطية لنقل النفط الخام من الابار الى مجمعات المعالجة بعد توقف الأعمال نتيجة جائحة كورونا.

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