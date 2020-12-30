الصناعة تكشف عن خطط لتشغيل المصانع والمعامل المتوقفة

2020/12/30 | 07:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير الصناعة منهل عزيز الخباز عن خطط لتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة ، منوهاً بعدم تسلم الوزارة اية تخصيصات خلال العام 2020 لاكمال مشاريع الخطة الاستثمارية نتيجة عدم اقرار الموازنة.

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