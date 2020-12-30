الشهيد سليماني اوصى دوما بالحفاظ على الطابع الشعبي لزيارة الاربعين

2020/12/30 | 08:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير الجمهورية الاسلامية لدى العراق " ايرج مسجدي" : ان القائد الشهيد "الحاج قاسم سليماني" كان يؤكد دوما على اقامة مسيرة الاربعين الحسينية (ع)، مع...

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