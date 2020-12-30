2020/12/30 | 08:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، أن شركة "مودرنا" الأمريكية ستزود البلاد بجرعات لقاح كورونا لتطعيم 20 مليون شخص، اعتبارا من الربع الثاني للعام المقبل.

وتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين اول أمس الاثنين في مؤتمر عبر الفيديو بين الرئيس مون جيه إن والرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسيل، وفقا للمكتب الرئاسي الكوري.

وهذه ضعف الكمية التي سعت الحكومة في البداية لتأمينها من الشركة خلال المفاوضات، كما تم تسريع الإطار الزمني مقارنة بالهدف السابق، وهو البدء في تلقي اللقاحات اعتبارا من الربع الثالث.

وتسعى سيئول لتأمين جرعات لقاح كورونا لـ56 مليون شخص وفقا للمتحدث باسم البيت الأزرق كانغ مين سوك.

المصدر: "يونهاب"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كوريا الجنوبية تحدد موعد استلام جرعات لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كوريا الجنوبية تحدد موعد استلام جرعات لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).