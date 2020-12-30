2020/12/30 | 08:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أدرجت وزارة الثقافة والسياحة والاثار معبد لالش على اللائحة المؤقتة لمنظمة اليونسكو، بينما ابرمت اتفاقية مشروع (فسيفساء الموصل) مع منظمة ( aliph) الدولية لـتأهيل مواقع دمرها الارهاب في نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادراج معبد في الموصل ضمن اللائحة المؤقتة لليونسكو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادراج معبد في الموصل ضمن اللائحة المؤقتة لليونسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).