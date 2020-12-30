الخيكاني يحذر من إعادة مشروع بايدن للتقسيم عبر اطراف سياسية داخلية

2020/12/30 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحذر المحلل السياسي كريم الخيكاني، دفع بعض الساسة باتجاه إعادة مشروع بايدن لتقسيم العراق، لافتا الى ان حديث الرئيس الأميركي الجديد عن رسم السياسة الخارجية الأميركية يجب يتم الاستعداد له جيدا خاصة في حال عاد الى مشروعه السابق.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الرئيس الأميركي الجديد سبق له وان وضع خطة لتقسيم العراق لتحقيق اكبر منفعة للإدارة الأميركية، وهو مخطط قد يعاد طرحه للسياسة الخارجية الأميركية من جديد”.وأضاف ان “حديث بايدن عن إعادة رسم السياسية الخارجية للولايات المتحدة يجب ان يتم الاستعداد له من قبل الأطراف السياسية العراقية لإحباط أي محاولة لادخال العراق ضمن سياسة المحاور او إعادة احياء المشروع القديم”.وبين ان “بعض الأطراف السياسية الداخلية تسعى بشتى الطرق الى تقسيم العراق، من اجل حصولها على سلطة السيطرة على أقاليم او دويلات من خلال دعمها للمشاريع الأميركية في العراق”.



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