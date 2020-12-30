أميركا تصدر الإرشادات الغذائية الجديدة.. جدل حول جرعات السكر والكحوليات

2020/12/30 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رفض الحكومة الفيدرالية الأميركية بعض توصياتها بشأن الإرشادات الغذائية للجنتها العملية الاستشارية الكثير من الجدل في أوساط خبرا الصحة، وفقا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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