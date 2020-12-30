القوات العراقية تعالج حقل الغام لداعش في صلاح الدين

2020/12/30 | 08:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في العراق، عن "معالجة" حقل الغام من مخلفات "داعش" الارهابي في صلاح الدين....

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