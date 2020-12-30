المالية النيابية: الموازنة تحتوي على نفقات تشغيلية تعادل موازنات ثلاث دول

2020/12/30 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر،الاربعاء، ان الموازنة تحتوي على نفقات لاحاجة لها في الوقت الراهن، مشيرا الى ان النفقات التشغيلية تعادل موازنات ثلاث دول.

وقال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "الموازنة تحتوي على 122 تريليون دينار نفقات تشغيلية أي ما يعادل موازنات ثلاث دول"، مشيرا الى ان "هناك نفقات وضعت لا حاجة لها في الوقت الراهن".

واضاف ان "البرلمان لن يعيد الموازنة الى الحكومة ولكن اللجنة المالية ستعدل على مشروع قانون الموازنة لأن ارقامها غير دقيقة"، موضحا ان "الحكومة وضعت 2 ترليون لتطبيق برنامجها الاصلاحي وهذا مبلغ كبير جدا" .

وتابع ان "قانون الاقتراض الثاني جاء بمبلغ 42 ترليون دينار وعند التدقيق والمراجعة تبين ان ما تحتاج اليه الحكومة هو 10 تريليونات الا ان البرلمان وافق على 12 ترليونا، لذلك فان اللجنة المالية ستعمل على التدقيق في جميع الأرقام".

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