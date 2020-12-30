وزارة العمل: منح المعاقين قروضاً ميسرة

2020/12/30 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنسق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع منظمات للمجتمع المدني لتوفير المستلزمات الطبية والقروض الميسرة للاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان الهيئة تعمل على توفير ابسط مستلزمات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، اذ تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة بتوفير فرص عمل. واضاف انه تم عقد اجتماع موسع مع الجهات المختصة بالمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص، لإعداد آلية عمل ووضع التوصيات واعتمادها كخريطة طريق محددة بالأنشطة والازمنة وفق المعايير والاتفاقيات الدولية وقانون ذوي الاعاقة للتأهيل المهني للأشخاص ذوي الاعاقة. وافصح عبد اللطيف عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة الخدمات والانشطة التي تقدمها الهيئة ومؤسسات الدولة والقطاع المختلط والخاص في الجانب المهني لهذه الشريحة المتضررة، والسعي لتوفير قروض ميسرة لهم للبدء بمشاريعهم الخاصة التي تتناسب مع وضعهم الصحي. وافاد بانه تمت مخاطبة منظمات المجتمع المدني لتوفير المستلزمات الطبية والفنية، فضلا عن انشاء مدارس ومستشفيات واماكن عمل خاصة بهم، علاوة الى توفير قروض ميسرة لهم لتشجيعهم على العمل ودمجهم في سوق العمل، وكذلك اشراكهم بدورات مهنية وفنية لتطوير قابليتهم العملية تمهيدا لتنفيذ سياسة الادماج بالتعاون المشترك بين وزارات الدولة والهيئات الحكومية المرتبطة وغير المرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني.

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