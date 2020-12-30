وزير الصناعة يكشف عن خطط لتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة

2020/12/30 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف وزير الصناعة منهل عزيز الخباز،الاربعاء، عن خطط لتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة ، منوهاً بعدم تسلم الوزارة اية تخصيصات خلال العام 2020 لاكمال مشاريع الخطة الاستثمارية نتيجة عدم اقرار الموازنة. وقال الخباز في حديث لصحيفة «الصباح» واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان الوزارة تسعى لدعم الجهات التي تعمل على تطوير المصانع الانتاجية، واتاحة الفرصة للنهوض بالصناعة واعادة المنتج المحلي إلى سابق عهده ، ودعم الصناعيين من اجل افتتاح مصانعهم وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية من اجل خلق منافسة حقيقية.واردف ان الوزارة واجهت خلال الاشهر الستة الماضية ظروفا وتحديات صعبة، بيد انها ركزت على افتتاح مشاريع ستراتيجية دعما للاقتصاد الوطني خصوصا تشغيل المصانع المتوقفة في نينوى وكركوك وميسان والبصرة، ومنها معمل المنتجات الاسفلتية في ميسان الذي يضم اربعة خطوط انتاجية بطاقة 100 ألف طن سنويا ويعد من اكبر المشاريع الحديثة التي تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. واضاف ان الوزارة ستنفذ وتعمل على تأهيل مجموعة من المشاريع الحيوية خلال العام المقبل، منها معمل المنتجات الاسفلتية في ناحية برطلة بمحافظة نينوى وتشغيل مصنع الحديد والصلب في البصرة وتأهيل مصانع السكر في ميسان ونينوى بالتعاون مع شركات عالمية، وتنفيذ مشروع (النبراس) للصناعات البتروكيمياوية في البصرة الذي ينتج مليونا و800 ألف طن سنويا ويوفر اكثر من 30 ألف فرصة عمل ويحقق إيرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة مستقبلا، وتبلغ الكلفة التخمينية للمشروع 8 مليارات دولار.

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