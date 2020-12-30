العمل النيابية: شددنا على ان تكون الأولوية للعراقيين لزجهم بتنفيذ ميناء الفاو

2020/12/30 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين عضو لجنة العمل النيابية، فاضل جابر، ان لجنته شددت على ان تكون الأولوية للعراقيين لتنفيذ مشروع ميناء الفاو، لافتا الى ان وزير النقل سيكون حاضرا في البرلمان من اجل مناقشة ملف ميناء الفاو وآلية التنفيذ ونسبة العمالة.وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “هناك الكثير من وجهات النظر والملاحظات على استلام الشركة الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، ولجنة الخدمات النيابية أوضحت رأيها”.وأضاف ان “بعض الملاحظات تتعلق بالعملية الاجنبية وفرص العمل للكوادر العراقية وآلية زجها للعمل في ميناء الفاو، فضلا عن ان هناك عقود أخرى لشركات صينية للاشتراك بالعمل في الميناء”.وبين ان “وزير النقل سيتم استضافته بشأن ميناء الفاو، كما سيتم مناقشة الموضوع خاصة ما يتعلق بتوفير فرص العمل للعراقيين، حيث شددت لجنة العمل على ان تكون الأولوية للعراقيين لتنفيذ المشروع”.



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