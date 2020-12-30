2020/12/30 | 08:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توفي العضو المنتخب في الكونغرس الأمريكي عن ولاية لويزيانا، لوك ليتلو، أمس الثلاثاء، بسبب إصابته بفيروس كورونا.وتم انتخاب ليتلو بمجلس النواب في نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن يؤدي اليمين الأسبوع القادم.وتوفي ليتلو (41 عاما) في مستشفى بمدينة شريفبورت بسبب مضاعفات “كوفيد 19”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة عضو منتخب في الكونغرس الأمريكي بسبب إصابته بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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