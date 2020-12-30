تسجيل اكثر من الف حالة وفاة بكورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة

2020/12/30 | 08:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت ألمانيا لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا أكثر من ألف وفاة في يوم واحد، حيث رصد معهد "روبرت كوخ" 1051 حالة وفاة خلال اليوم وأكثر من 17 ألف إصابة بالفيروس.

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