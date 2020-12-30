القانونية النيابية تشدد على أهمية إقرار قانون المحكمة الاتحادية لدعم الانتخابات

2020/12/30 | 08:55 - المصدر: NRT عربية

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مقر المحكمة الاتحادية

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شددت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، على اهمية اقرار قانون المحكمة الاتحادية لكونه سيدعم قانون الانتخابات.

وقال عضو اللجنة النائب حسن فدعم، في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 30 كانون الأول 2020، ان "قانون المحكمة الاتحادية مهم جدا، وهو من القوانين الرئيسة لتأكيد سلامة قانونية الانتخابات"، داعيا مجلس النواب الى "العمل على اقرار قانون المحكمة الاتحادية باعتباره ركيزة قانونية مهمة واساسية".

وأضاف ان "ابرز الخلافات على القانون بين الكتل السياسية، هو عدد الفقهاء والنصاب"، مبينا ان "كل القوانين واولها قانون الانتخابات، تتوقف على قانون المحكمة الاتحادية مثل التفسيرات والنصاب والطعون، التي تعتمد على رأي المحكمة الاتحادية دستوريا".

وأوضح ان "تأخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية، سيؤثر في الانتخابات، لكونها تحتاج للمصادقة عليها وفق الدستور وليس بالامكان الاستغناء عن قانون المحكمة الاتحادية ولابد من تشريعه"، مطالبا "بتشريع القانون في الجلسات المقبلة لاهميته بارساء قانونية الانتخابات، وطرح اسباب الخلافات على القانون مباشرة، وتحديدها بسقف زمني للتوصل الى حلول مرضية للجميع لاقرار القانون".

واشار الى ان "المخاوف ما زالت موجودة في القانون، ومنها ان المحكمة تتألف من تسعة قضاة، اذا توفي احدهم ستتوقف العملية السياسية ولا يصادق على نتائج الانتخابات، لذلك فالحاجة اصبحت مهمة لاقرار القانون".

جدير بالذكر ان اللجنة القانونية في البرلمان أعلنت في وقت سابق، أنها بصدد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية الذي يعد حجر الزاوية في إجراء الانتخابات.

ر.إ

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