صحيفة: جونسون يوافق على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة كورونا

2020/12/30 | 08:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الأربعاء، أن البلاد تستعد لفرض قيود جديدة أكثر صرامة على السكان والمواطنين.وذكرت صحيفة “ذا ​تايمز​” البريطانية أن رئيس الوزراء البريطانى ​بوريس جونسون​ وافق على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة ​فيروس كورونا​ فى أنحاء أخرى من البلاد، مع تزايد قلق ​الحكومة​ من سرعة انتشار سلالة جديدة للفيروس.ولفتت الصحيفة إلى أن “الوزراء يدرسون فرض القيود الأكثر صرامة في أجزاء من ​الجنوب​ الغربي وكمبريا تنتشر فيها السلالة ​الجديدة​ فيما يبدو على الرغم من قلة عدد الحالات نسبيا”.وطالب عالم بارز في مجال الأوبئة، الحكومة البريطانية بفرض قواعد عزل عام أشد صرامة لتفادي موجة جديدة من الوفيات […]

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