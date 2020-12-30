2020/12/30 | 09:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفصحت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، عن خططها لتشغيل المعامل المتوقفة.وقال وزير الصناعة منهل عزيز الخباز في تصريح صحفي، إن “الوزارة تسعى لدعم الجهات التي تعمل على تطوير المصانع الإنتاجية، وإتاحة الفرصة للنهوض بالصناعة وإعادة المنتج المحلي إلى سابق عهده، ودعم الصناعيين من أجل افتتاح مصانعهم وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية من اجل خلق منافسة حقيقية”.وأضاف أن “الوزارة واجهت خلال الأشهر الستة الماضية ظروفا وتحديات صعبة، بيد انها ركزت على افتتاح مشاريع استراتيجية دعما للاقتصاد الوطني خصوصا تشغيل المصانع المتوقفة في نينوى وكركوك وميسان والبصرة، ومنها معمل المنتجات الإسفلتية في ميسان الذي يضم أربعة خطوط إنتاجية بطاقة 100 ألف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعة تكشف عن خططها للعام المقبل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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