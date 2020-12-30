ابنة سليماني تروي تفاصيل علاقة والدها بالمهندس وتفصح عن حوار دار بينهما  

2020/12/30 | 09:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني، الأربعاء، عن تفاصيل العلاقة التي كانت تجمع والدها بالشهيد أبو مهدي المهندس، فما افصحت عن حوار دار بينها وبين الشهيد المهندس.

وقالت زينب سليماني في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “كانت لدى الشهيد قاسم وأبو مهدي المهندس علاقة عميقة وقلبية مميّزة”، مبينة أنه “لم أرَ أبي وحيداً من دون أبو مهدي المهندس”.

وأضافت: “قال لي مرة أبو مهدي شخصياً إنه يطلب من الله إذا حدث أي مكروه للحاج قاسم أن يكون قد رحل عن هذه الدنيا لأن هذا الأمر بالنسبة إليه غير قابل للتحمّل”.

ولفتت إلى أن “الحاج قاسم بنى مقاومة في العراق وسوريا وفلسطين وحزب الله وحتى إيران ودعمها وقوّاها وكبّرها”، مؤكدة أن والدها “كان يبذل جهوداً مضاعفة بشأن العراق لأنه كان مهماً بالنسبة إليه”.



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