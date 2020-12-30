النفط توقع عقداً لتوفير مليون لتر بنزين عالي الأوكتاين يوميا

2020/12/30 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أبرمت وزارة النفط عقدا استثماريا لانجاز مشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين بمحافظة النجف الاشرف، لتأمين مليون لتر بنزين عالي الاوكتاين يوميا.

وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة مصافي الوسط ابرمت قبل ايام، عقدا مع احدى الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين بمحافظة النجف الأشرف بطاقة ستة الاف برميل باليوم".

وأوضح أن "العقد يهدف الى زيادة انتاج البنزين عالي الاوكتاين بطاقة تقدر بمليون لتر يوميا"، مبيناً أن "وزارته تعمل من خلال مشاريع تطوير المصافي ووحدات تحسين المنتج، لتنمية وتطوير الانتاج الوطني من المشتقات لتقليل الاستيراد وتوفير منتجات صديقة للبيئة".

وأضاف أن "مدة تنفيذ العقد 36 شهرا".

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