الفتح يكشف تطورات التحقيق باغتيال المهندس: قد تشمل أسماء جديدة

2020/12/30 | 09:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف تحالف الفتح، الأربعاء، عن تطورات التحقيق بجريمة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي، مشيرا إلى أن التحقيق قد يشمل أسماء جديدة.

وقال المتحدث باسم التحالف النائب أحمد الاسدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “التحقيقات الإيرانية بجريمة المطار متقدمة وقد تشمل أسماء جديدة”، مبينا أن “الحكومة العراقية لم تتوصل لنتائج في جريمة المطار رغم معرفة فاعليها”.

وأضاف الاسدي، أن “8 جهات أمنية قدمت إفاداتها بجرمية المطار للجنة يشرف عليها القائد العام”، مؤكدا أن “جريمة المطار مثلت اعتداء سافرا على السيادة العراقية”.

ولفت الاسدي إلى أن “صناع القرار الأميركي كانوا ممتعضين من حماقة ترامب باغتيال القادة الشهداء أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما”.



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