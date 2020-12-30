وزير الطاقة الايراني: محادثاتنا في بغداد كانت ناجحة

2020/12/30 | 09:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان محادثاته مع المسؤولين العراقيين بانها كانت ناجحة.

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