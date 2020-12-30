منح المعاقين قروضاً ميسرة

2020/12/30 | 09:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنسق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع منظمات للمجتمع المدني لتوفير المستلزمات الطبية والقروض الميسرة للاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

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