حالة جوية ضعيفة وأمطار متوقعة في بعض المناطق (خريطة)

2020/12/30 | 09:26 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير آخر توقعات الطقس، إلى حالة جوية ضعيفة تبدأ من مساء الأربعاء، مع فرص للأمطار في بعض المناطق.

وقال المتنبىء الجوي حسين الأسدي، في تدوينة على "فيسبوك" مساء أمس الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020، إنه "يتوقع تواجد غطاء من السحب خلال يوم الأربعاء خصوصا مناطق من جنوب وغرب البلاد تسبب طقسا غائما جزئيا ويتوقع مع ساعات مساء اليوم فرص لأمطار خفيفة ذات طابع عشوائي تتركز على بادية النجف والمثنى وربما أجزاء من غرب الرمادي".

وأضاف ان "فرص الأمطار تستمر نهار غد الخميس، على نفس المناطق وربما تشمل أجزاء من البصرة عصر الخميس وفرص الأمطار المتوقعة خفيفة ذات طابع ديمي وربما تكون رعدية أحيانا".

وتابع ان "باقي مناطق البلاد متوقع الأجواء فيها تكون مستقرة مع تواجد غطاء من السحب العالية على بعض المناطق".

وأشار إلى ان "الرياح شمالية غربية عدا بادية الجنوب والمنطقة الغربية متوقع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ولا تغيير في درجات الحرارة تستمر على حالها".

الخريطة المرفقة توضح توقعات الأمطار خلال 24 ساعة القادمة وهي فرص أمطار خفيفة تتركز على الحدود مع السعودية.

ر.إ

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