العراق. .فريق طبي يجري عملية ناجحة لمرض “نادر عالميًا”.. ماهو “المويامويا”؟

2020/12/30 | 09:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أجرى فريق طبي في مستشفى جراحة الجملة العصبية عملية لأول مرة في العراق للبالغين بزرع شريان مغذي للدماغ مأخوذ من فروة الراس لمرض المويامويا النادر على مستوى العالم لمريضة تعاني من قصور شرايين الدماغ وتكللت بالنجاح.

وذكر مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي في بيان ان “مستشفى جراحة الجملة العصبية استقبل مريضة تبلغ من العمر 20 عاما تعاني من اعراض عديدة من بينها الصداع المستمر والنوبات المرضية واضطراب الرؤيا وخدر وحركات لا ارداية”.

واضاف انه “بعد اجراء الفحوصات السريرية والاشعاعية تبين انها تعاني من قصور شرايين الدماغ الملقب عالميا مرض المويامويا النادر على مستوى العالم”، مبينًا انه “تم اجراء عملية من قبل فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور سامر العامري وتكللت بالنجاح”.

من جانبه قال رئيس الفريق الطبي الدكتور سامر العامري اخصائي جراحة شرايين الدماغ ان “المريضة ادخلت الى صالة العمليات وتم سحب شريان لها من فروة الراس وزرعه لها ليغذي الدماغ عبر المجهر الجراحي الحديث واستغرقت نحو سبع ساعات وتكللت بالنجاح”.

واضاف ان “المرض نادر عالميا وقلة من يصابون به”، مشيرا الى ان “العملية تجري لأول مرة في العراق لمريضة تعاني من قصور شرايين الدماغ”.

واوضح العامري ان “العملية تمت عبر تقنية مراقبة الفعاليات العصبية للدماغ المتقدمة وبالاستعانة بالدوبلر الملون بعد تدريب مطول جرى على هذا النوع من العمليات في اليابان”.

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