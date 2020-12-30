2020/12/30 | 09:29 - المصدر: سفن سكاي

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الثقافة: المواقع المدرجة على اللائحة المؤقتة لليونسكو اصبح عددها 12 موقعاً آثارياً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدراج معبد لالش بالموصل على اللائحة المؤقتة لليونسكو 7 SKY TV.

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