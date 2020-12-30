عرافة: عمليات إرهابية واحداث شغب تنتظر أميركا في 2021

2020/12/30 | 09:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكدت العرافة، وخبيرة ورق “التارو” بسنت يوسف، أن عمليات إرهابية واحداث شغب تنتظر أميركا خلال العام المقبل 2021.

وقالت العرافة في حوار تلفزيوني إن قطر ستصالح دولتين في 2021، وليس دولة واحدة، وإن الأمر سيكون صعبا بعض الشيء، مبينة أن هنالك تواصلا سيجري، وهنالك مفاجآت، وإن دول الخليج ستضع شروطا، وستحصل المصالحة في نهاية الأمر.

وعن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قالت بسنت إن وضعه سيكون أفضل حالا من 2020، وسيتعامل مع الملفات التي يديرها بشكل متأن، ولن يكون مندفعا.

وبشأن ليبيا، قالت إن الوضع هناك سوف يتجه للاستقرار نسبيا، لكن الاستقرار الكامل ما زال بعيدا.

وأكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعاني في 2021، وسيحصل هنالك مفاجأة وعمليات “إرهابية”، وشغب واحتجاجات.



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