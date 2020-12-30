2020/12/30 | 09:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصل جوناثان بولارد، المحلل السابق في البحرية الأمريكية، إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد انتهاء قيود فُرضت على سفره.وذكرت صحيفة “إسرائيل هايوم” أن جوناثان بولارد (66 عاما)، الذي قضى 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، كثيرا ما عبر عن رغبته في الهجرة إلى إسرائيل التي منحته جنسيتها.وقد وصل صحبة زوجته إستر إلى تل أبيب على متن طائرة خاصة بسبب حالتها الصحية.وأثارت قضية بولارد، الذي أدين وحكم عليه في قضية التجسس لصالح إسرائيل، توترا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعقود.وكان الحكم بسجن بولارد مدى الحياة قد صدر في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجاسوس الأمريكي السابق بولارد يصل إلى إسرائيل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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