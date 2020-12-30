ارتفاع اسعار العملات امام الدينار

2020/12/30 | 09:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف العملات الاجنبية امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، في اسواق العملة باقليم كوردستان.

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: مع افتتاح اسواق العملة ارتفعت اسعار اغلب العملات حيث وصل سعر صرف 100 دولار امام الدينار العراقي العراقي الى 143 الف و400 دينار، مشيرا ان سعر الصرف ارتفع مقارنة مع الايام الماضية.

واضاف: ان اسعار باقي العملات امام الدينار العراقي هي على الشكل التالي:

100 باون = 192.000 دينار.

100 يورو = 175.000 دينار.

100 ليرة تركية = 19.250 دينار.

100 الف تومان ايراني = 5.650 دينار.

PUKmedia خاص

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