انطلاق مشروع بناء مساكن للكلاب والقطط في السليمانية

2020/12/30 | 09:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق عدد من المتطوعين مشروعا لبناء سكن للحيوانات من الكلاب والقطط السائبة في محافظة السليمانية لحمايتها وتوفير الطعام و الرعاية الطبية لها.

وبقول توانا امين، وهو أحد المتطوعين بالمشروع لـ PUKmedia، "فكرة المشروع هو بناء أكثر من 20 بيتا للكلاب والقطط السائبة في الحدائق والأماكن العامة لحمايتها من الجو البارد وتساقط الثلوج وتقديم الطعام والعناية الصحية".

وأشار الى ان بداية مشروعهم في بارك هواري شاري بالسليمانية، ويخططون لبناء مساكن اخرى للحيوانات في عدة اماكن تدريجيا.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية

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